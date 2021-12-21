Путин: вблизи границ России идёт развёртывание глобальной ПРО

Глава РФ рассказал о том, что ракеты могут достичь инфраструктуры НАТО за 7 минут.

Российский президент Владимир заявил о том, что вблизи государственных границ идёт развёртывание глобальной противоракетной системы. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на расширенном заседании в Министерстве обороны РФ. Мероприятие посвящено подведению итогов 2021 года.

Если инфраструктура будет двигаться дальше, появятся на Украине, то их подлетное время к Москве сократится до 7 минут. Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, инфраструктура Североатлантического альянса намерена распространиться дальше на Восточный фланг. Если она достигнет территории Украины, то российские ракеты смогут долелеть до нее за 7-10 минут, а гиперзвуковое вооружение - за пять минут. В связи с угрозой президент РФ предложил американскому коллеге Джо Байдену начать переговоры по вопросам региональной безопасности. По словам Путина, сейчас Вашингтон выходит их всех соглашений, гарантирующих стабильность мира. При этом Белый дом зачастую даже не объясняет свое поведение.

Путин: Манипуляции со стороны Запада надоели.

Фото и видео: kremlin.ru

