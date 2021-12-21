Путин: Манипуляции со стороны Запада надоели

Глава РФ оценил позицию Запада по вопросам безопасности.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что ему надоели манипуляции со стороны Запада. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства РФ. В мероприятии также принял участие Сергей Шойгу. По мнению лидера страны, страны Запада под различными предлогами пытаются обеспечить собственную безопасность за счет других. Речь идет о военном присутствии "за тысячи километров от своей национальной территории".

И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели. Владимир Путин, президент РФ

Путин: доля современных вооружений в армии РФ превысила 71%.

Фото и видео: kremlin.ru