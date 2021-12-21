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Путин: доля современных вооружений в армии РФ превысила 71%

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В ядерных силах - 89 процентов.

Доля современных вооружений армии России превысила 71 процент. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства добавил, в ядерных силах данный показатель составляет 89 процентов. Путин отметил, что Россия должна продолжать модернизировать и укреплять ВС, так как военная обстановка в настоящее время остается напряженной.

Вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи. Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота.

Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер напомнил, в 2021 году на боевое дежурство были поставлены гиперзвуковые ракеты "Авангард" и "Кинжал". Кроме того, надводные и подводные суда российского Военно-морского флота "несли боевую вахту во всех значимых районах мирового океана".

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Видео: kremlin.ru

Теги: армия россии, владимир путин, вооружение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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