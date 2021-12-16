"Адмирал Горшков" из Белого моря успешно поразил "Цирконом" мишень

Ликвидирован объект на полигоне Чижа.

Российский фрегат "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря поразил гиперзвуковой ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Специалисты подчеркнули, что миссия завершена успешно. Ликвидирована мишень,расположенная на территории Архангельской области.

Экипаж фрегата в рамках завершения цикла испытаний ракетного оружия выполнил очередную стрельбу. Она была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции. пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты добавили, что полет отечественного гиперзвукового оружия соответствовала заданным характеристикам согласно сведениям, полученным от объективного контроля операции. К обеспечению безопасности региона проведения испытаний военные привлекали силы надводных кораблей и морской авиации Северного флота РФ.

Два Ту-95МС пролетели над акваторией Японского и Охотского морей.

Фото и видео: Минобороны России

