Подготовка "партизан" является военным преступлением, считает Филип Джиральди.

Потенциальная подготовка Соединенными Штатами "партизан" на Украине для ведения боевых действий против военных РФ может привести к катастрофе для всех причастных сторон. Такое мнение в интервью с "РИА Новости" выразил экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди.

Британский таблоид Mirror ранее обнародовал информацию своего источника о том, что Киев и Вашингтон согласились готовить партизанские отряды из украинцев, которые могут быть задействованы в случае военного конфликта между Россией и Украиной.

Не говоря уже о том, что американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон. Филип Джиральди, экс-офицер ЦРУ

По его мнению, Вашингтон не сделал выводов из своих прошлых военных неудач, когда пытался утроить военный переворот с помощью повстанцев. Джиральди считает, что подготовка "партизан" является военным преступлением, а поставка вооружения Украине может втянуть Соединенные Штаты в более широкий конфликт.

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