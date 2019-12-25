Давид Арахамия рассказал о сценариях, которые изучает Киев по решению вопроса Донбасса.

На Украине описали два варианта урегулирования конфликта на Донбассе. Во время брифинга пропрезидентской франкции "Слуга народа". Давид Арахмия уточнил, что в настоящее время Киев рассматривает несколько возможных вариантов мирного решения ситуации на юго-востоке страны. В частности, предлагается либо пойти на диалог с Москвой, либо привлечь к проведению "нормандского формата" Вашингтон.

У нас есть два варианта: один формат — это прямые переговоры с Путиным по этой ситуации и второй формат — привлечение США в "нормандский" или какой-то другой формат. Давид Арахамия, украинский депутат

По мнению парламентария, на данный момент работа "четверки" зашла в тупик. Из-за этого якобы возникла угроза реального вторжения России на суверенную территорию Украины. Киев принял решение видоизменить "нормандский формат", чтобы добиться деэскалации конфликта. Все варианты развития ситуации проходят активную фазу обсуждения. Вопрос будет решен в первом квартале 2022 года.

В СНБО следят за концентрацией войск РФ на границе.

Фото: YouTube / Слуга народа