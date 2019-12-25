В СНБО следят за концентрацией войск РФ на границе

Алексей Данилов призвал военных быть готовыми к атаке со стороны Москвы.

В СНБО заявили, что следят за концентрацией российских войск на границе. Такое заявление в эфире местного телеканала "Дом" сделал секретарь Совета по национальной обороне и безопасности Украины Алексей Данилов. Чиновник выступил на брифинге перед СМИ. По словам эксперта, президент Владимир Зеленский, а также спецслужбы контролируют обстановку.

Мы четко знаем количество военных, которые там есть со стороны РФ. У нас есть информация о ситуации на расстоянии 200 и 400 километров. Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения ситуации - это не может произойти моментально с сегодня на сегодня, к этому надо готовиться. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что Запад и Украина последнее время обеспокоены из-за якобы усиления агрессивного поведения Москвы около территории Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории.

На Украине назвали оружие в войне против РФ.

Фото: YouTube / 24 Канал