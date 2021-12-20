На Украине назвали оружие в войне против РФ

Украинцы отличаются от россиян духом свободы и ответственности за свою родину, заявили в СНБО.

На Украине назвали оружие в войне против России. Таковым является дух свободы украинцев. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) государства Алексей Данилов в интервью телевизионному каналу "Апостроф TV".

По его мнению, украинцы отличаются от россиян духом свободы и ответственности за свою родину.

Хочу обратить внимание, что у нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания – это наш внутренний дух, который не в каждой нации, не в каждой стране присутствует. Алексей Данилов, секретарь СНБО

Он подчеркнул, что именно внутренний дух свободы "помог" гражданам Украины в 2014 году во время конфликта на востоке страны.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что котлету по-киевски следует называть "митбол по-киевски".

Видео: Youtube/Апостроф TV