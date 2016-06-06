В Верховной раде "переименовали" котлету по-киевски

Депутат Рады считает, что это блюдо следует называть "митболом", тем самым диктуя новые тренды.

Котлету по-киевски следует называть "митбол по-киевски". Об этом заявил в эфире телевизионного канала "Наш" депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

По его мнению, на украинский язык "котлета" переводится как "митбол". Такой перевод парламентарий аргументировал соответствием передовой молодежи.

На украинском языке это "митбол", мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы - молодежь, а молодежь всегда на передовой и всегда диктует новые тренды. Николай Тищенко, депутат Рады

Сотрудник телеканала уточнил, не идет ли речь об обычной котлете, однако парламентарий возразил и отметил, что на украинском языке слово "котлета" звучит по-другому.

Слово "митбол" происходит от английского слова "meatball" (meat – мясо, ball – шарик), что переводится на русский язык как "фрикаделька".

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Видео: Youtube/НАШ