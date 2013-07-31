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Тимошенко после заседания Рады сыграла на барабанах

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Политик выступила с музыкальными инструментами перед публикой в соцсетях.

Бывший премьер-министр Украины и лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после заседания Верховной Рады сыграла на барабанах. Ролик депутат выложила на собственном аккаунте на Facebook.

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пост Юлии Тимошенко

В кадре представлена Юлия Тимошенко в том же наряде, в котором она присутствовала на последнем пленарном заседании украинского законодательного органа, которое состоялось 15 декабря. Политик была одета в белый костюм с юбкой-миди и удлиненном пиджаке.

Тимошенко заявила об "историческом" антирекорде Украины.

Фото и видео: Facebook / Юлія Тимошенко 

Теги: барабаны, верховная рада, юлия тимошенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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