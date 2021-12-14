Глава фракции "Батькивщина" заявила о проблемах с валовым продуктом.

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила об "историческом" антирекорде Украины. В рамках выступления на заседании в Верховной Раде парламентарий уточнила, что апервые за весь период независимости государства Киев занимает последнее место в европейском регионе по валовому внутреннему продукту на душу населения.

Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения. Юлия Тимошенко, политик Украины

эксперт напомнила коллегам о том, что руководство страны искусственно создало на Украине энергетический кризис. Эта проблема приводит к колоссальной инфляции, непосильной для граждан. В частности, Киев не решает индексировать зарплаты государственным служащим, а также проводить социальные выплаты.

Зеленскому предрекли бегство с Украины.

Фото и видео: Youtube/Телеканал Рада