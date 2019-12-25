Руслан Бортник считает, что президент перешел многим дорогу.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому предрекли бегство с Украины. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" рассказал политолог Руслан Бортник. Специалист считает, что политику придется покинуть государство после выборов лидера страны, которые состоятся в 2024 году. По версии гостя шоу, за все время правления Зеленский успел перейти дорогу многим людям, они не оставят его в покое.

Если Зеленский проиграет президентские выборы, я думаю, что его ждет эмиграция… Понимаете, Янукович уехал не потому, что нарушал закон он и его команда. Он уехал потому, что он посадил Тимошенко, а за это его догнали. На личности перешло. Руслан Бортник, украинский политолог

Эксперт рассказал, что в числе пострадавших от действий Зеленского граждан есть много злопамятных личностей. В этом перечне - контрабандисты и криминальные авторитеты, воры в законе.

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Фото: YouTube / НАШ

