В Украине заявили о нежелании РФ продлевать контракт по транзиту газа

Россия не желает вести с Украиной переговоры о продлении контракта о транзите газа после 2024 года. Об этом в беседе с журналистами агентства Reuters сообщил глава госкомпании "Нафтогаз" Юрий Витренко
По его словам, после запуска "Северного потока – 2" российская компания "Газпром" не будет зависеть от украинской газотранспортной системы, чтобы совершать транзит в страны Европейского союза.
Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров [с Россией], <...> мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские не хотят начинать эти обсуждения.
Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"
Он подчеркнул, Киев будет оспаривать сертификацию СП-2, если посчитает, что газопровод не соответствует законодательству Европы.
Напомним, "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" примут участие в сертификации "Северного потока – 2". Данные украинские компании не будут иметь права вето в вопросе сертификации проекта. Витренко заявил, о готовности его компании привести аргументы, почему газопровод не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал СП-2 трагедией для страны.
Фото: © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
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