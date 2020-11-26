В Украине заявили о нежелании РФ продлевать контракт по транзиту газа

Киев будет оспаривать сертификацию СП-2, если посчитает, что он не соответствует законодательству Европы.

Россия не желает вести с Украиной переговоры о продлении контракта о транзите газа после 2024 года. Об этом в беседе с журналистами агентства Reuters сообщил глава госкомпании "Нафтогаз" Юрий Витренко

По его словам, после запуска "Северного потока – 2" российская компания "Газпром" не будет зависеть от украинской газотранспортной системы, чтобы совершать транзит в страны Европейского союза.

Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров [с Россией], <...> мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские не хотят начинать эти обсуждения. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Он подчеркнул, Киев будет оспаривать сертификацию СП-2, если посчитает, что газопровод не соответствует законодательству Европы.

Напомним, "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" примут участие в сертификации "Северного потока – 2". Данные украинские компании не будут иметь права вето в вопросе сертификации проекта. Витренко заявил, о готовности его компании привести аргументы, почему газопровод не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал СП-2 трагедией для страны.

Фото: © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov