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Зеленский назвал "Северный поток - 2" "большой трагедией" для Украины

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Газопровод запустят в эксплуатацию после регистрации от Федерального сетевого агентства Германии. Немецкое ведомство опубликует проект решения до 8 января 2022 года.

Владимир Зеленский назвал проект газопровода "Северный поток - 2" трагедией для Украины. Глава государства поделился своими мыслями с журналистами на пресс-конференции. 

Это ["Северный поток - 2"] не просто бизнес, для нас это большая трагедия.
Владимир Зеленский

Президент также напомнил странам ЕС и США об их обещаниях обеспечить энергетическую безопасности Украины. 

Украина должна сделать все, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено.  Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания.
Владимир Зеленский

Ранее мы писали о выступлении Меркель, где она заявили о намерении Германии прилагать усилия по сохранению транзита газа через Украину. 

Видео: YouTube / 112 Украина

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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