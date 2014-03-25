Зеленский назвал "Северный поток - 2" "большой трагедией" для Украины

Газопровод запустят в эксплуатацию после регистрации от Федерального сетевого агентства Германии. Немецкое ведомство опубликует проект решения до 8 января 2022 года.

Владимир Зеленский назвал проект газопровода "Северный поток - 2" трагедией для Украины. Глава государства поделился своими мыслями с журналистами на пресс-конференции.

Это ["Северный поток - 2"] не просто бизнес, для нас это большая трагедия.

Владимир Зеленский

Президент также напомнил странам ЕС и США об их обещаниях обеспечить энергетическую безопасности Украины.

Украина должна сделать все, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено. Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания.

Владимир Зеленский

Ранее мы писали о выступлении Меркель, где она заявили о намерении Германии прилагать усилия по сохранению транзита газа через Украину.

Видео: YouTube / 112 Украина