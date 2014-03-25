Зеленский назвал "Северный поток - 2" "большой трагедией" для Украины

Владимир Зеленский назвал проект газопровода "Северный поток - 2" трагедией для Украины. Глава государства поделился своими мыслями с журналистами на пресс-конференции.
Это ["Северный поток - 2"] не просто бизнес, для нас это большая трагедия.
Владимир Зеленский
Президент также напомнил странам ЕС и США об их обещаниях обеспечить энергетическую безопасности Украины.
Украина должна сделать все, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено. Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания.
Владимир Зеленский
Ранее мы писали о выступлении Меркель, где она заявили о намерении Германии прилагать усилия по сохранению транзита газа через Украину.
Видео: YouTube / 112 Украина
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