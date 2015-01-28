Меркель: Германия продолжит усилия по сохранению транзита газа через Украину

В начале следующего года "Северный поток—2" может начать свою работу.

В Германии выступают за позицию о сохранении транзита газа в Европу через Украину после запуска "Северного потока — 2". Об этом заявила врио канцлера Германии Ангела Меркель.

"Северный поток — 2" — это другая и совершенно противоречиво обсуждаемая между Германией и Польшей вещь. Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас, как и для Польши, идет не только об энергобезопасности вообще, но и об Украине как стране-транзитере. За это Германия продолжит выступать

Ангела Меркель

Напомним, что строительство газопровода "Северный поток—2" завершилось в сентябре 2021 года. Запустить его можно будет после того, как газопровод получит регистрацию как независимого транспортного оператора от Федерального сетевого агентства Германии. Немецкое ведомство опубликует проект решения до 8 января 2022 года.

Ранее "Газпром" и "Нефтогаз" подписали договор о том, что ежегодно до 2024 года через Украину будут транзитировать по 40 млрд куб. Киев настаивает на увеличении поставок российского газа.

Видео: YouTube / phoenix