Путин прокомментировал позицию России по Косово на встрече с Вучичем

Глава РФ пожелал Александру Вучичу успехов на президентских выборах в 2022 году.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал позицию России по Косово на встрече с лидером Сербии Александром Вучичем. Политики встретились в Сочи. Глава РФ заявил коллеге, что Москва надеется на то, что урегулирование территориального и политического конфликтов будет отвечать интересам всего населения региона.

Вы знаете, что наша позиция носит принципиальный характер, она не подвержена текущей политической конъюнктуре. Мы поддерживаем вашу позицию по косовскому урегулированию, и надеюсь, что ситуация в конечном итоге сложится таким образом, что будет отвечать интересам всех людей, которые проживают там. Владимир Путин, президент РФ

Также глава государства пожелал Вучичу успешного проведения президентских выборов, которые в Сербии запланированы на апрель 2022 года. Путин высказал слова благодарности за то личное внимание, которое иностранец уделяет взаимоотношениям между Москвой и Белградом. Путин надеется на то, что позицию Вучича разделят и избиратели.

Путин позитивно оценил сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19.

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