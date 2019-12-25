Глава РФ напомнил о поставках "Спутник V".

Российский президент Владимир Путин позитивно оценил сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19. Об этом глава государства рассказал в рамках рабочей встречи с главой республики Александром Вучичем. Политики переговорили друг с другом в Сочи. Также стороны оценили взаимные контакты по военной линии. Распространение по территории Белграда разработки НИЦ имени Гамалеи лидер РФ считает позитивным моментом и говорит о доверии и глубокой кооперации.

Мне отрадно отметить, что мы не просто осуществили поставку "Спутника V" в Сербию, но и наладили производство в Белграде, что чрезвычайно важно и для Сербии, и для близлежащих стран, куда вы можете поставлять продукцию со своего предприятия. Владимир Путин, президент РФ

В Москве напомнили иностранному коллеге о регулярных совместных военных учениях, сотрудничестве Генеральных штабов Вооруженных сил и надзорных структур.

Путин отметил рост товарооборота с Сербией.

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