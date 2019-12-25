Глава РФ провел встречу с Александром Вучичем в Сочи.

Российский президент Владимир Путин отметил рост товарооборота с Сербией. Такое заявление глава государства сделал во время рабочей встречи в Сочи с лидером республики Александром Вучичем. По словам политика, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, стороны добиваются роста экономических показателей. В текущем году объем товарооборота между Москвой и Белградом увеличится на 20%. При этом в 2020 году чиновники фиксировали некоторый спад по данному показателю.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции все-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались по всем направлениям. Это касается прежде всего, конечно, экономики. Владимир Путин, президент России

Владимир Путин надеется на то, что РФ и Сербия не только преодолеют спад, но и нарастят товарооборот.

Вучич в ходе визита в Россию намерен обсудить поставки "Спутника Лайт".

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