Вучич в ходе визита в Россию намерен обсудить поставки "Спутника Лайт"

Глава Сербии раскрыл приблизительные темы обсуждения с Владимиром Путиным, которые будут подняты 25 ноября.

Александр Вучич сообщил, что в ходе визита в Россию намерен обсудить поставки "Спутника Лайт". Об этом глава государства упомянул во время общения к нации. Запись сделана в преддверии рабочего визита политика в Москву, который запланирован на 25 ноября. В Кремле он должен встретиться с Владимиром Путиным. Одним из значимых пунктов программы, по которой стороны уже нашли решение, стала совместный проект экономического развития на 2021-2026 года

Будет подписан ряд документов, о которых я вам подробно расскажу после переговоров. Россия - наш четвертый торговый партнер, и верю, что у нас достаточно возможностей для повышения товарооборота. Александр Вучич, президент Сербии

Президент напомнил, что Сербия и Россия подписали первую фазу по Центру технологий и инноваций. В Москве лидеры стран обсудят возможность поставок в республику препарата для профилактики заражения ковидом, а также о политической ситуации в Косово и Метохии.

Вучич объяснил экономические успехи Сербии дружбой с Россией и Китаем.

Фото: YouTube / Соловьев Live