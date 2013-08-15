В Раде произошла потасовка из-за оскорблений в адрес Зеленского

В конфликте участвовали Николай Тищенко и его бывший коллега Гео Лерос.

В Верховной Раде произошла потасовка из-за оскорблений в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Во время пленарного заседания конфликт возник между представителем правящей партии "Слуга народа" Николаем Тищенко и его бывшим коллегой, исключенным из фракции Гео Леросом. Лерос начал требовать от парламентариев обсуждения вопроса, связанного с задержанием 33 граждан РФ в Минске. Он обвинил главу государства в срыве операции, которая произошла в 2020 году.

Украинцев интересует, кто из этой парочки господин Зеленский или его секретарша Ермак слили эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию. Гео Лерос, украинский депутат

После этого высказывания Николай Тищенко попытался вырвать микрофон у выступающего и вытеснять политика с трибуны. За Леорса вступились представители других фракций. Они заметили, что спикер может говорить все, что ему хочется, так как на Украине присутствует свобода слова. После небольшой потасовка Тищенко отпустил Лероса и тот завершил свою речь. По мнению Лероса, Зеленский приведет государство в пропасть и его "шавки тому доказательство". Политик назвал президента посмешищем.

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