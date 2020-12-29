Парламентариев не пустили в здание городской администрации.

Драка депутатов с жителями российского города попала на видео. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта". В СМИ уточнили, что инцидент произошел в Александровске Пермского края. Парламентарии поссорились с жителями, которые мешали им попасть в здание местной администрации для проведения внеочередного заседания. На нем планировалось избрать нового главу и руководителя КСП.

На кадрах, размещенных на YouTube-канале, показано, что в здание депутатов не пустили охранники. Они указали на отсутствие разрешения от исполняющего обязанности гавы округа Александр Шицына. Рядом со зданием находились активисты. Они держали в руках плакаты "За роспуск думы". В результате парламентариям пришлось проводить совещание на улице. Новым спикером думы назначена Людмила Белецкая. Для избрания главы округа не хватило одного голоса. Вопрос перенесен на 28 января.

Александр Шицын заявил, что в тот день заседания запланировано не было. Депутаты опровергли эти сведения, сообщив, что получили информацию от аппарата городской думы о проведении заседания.

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Фото: Piter.tv