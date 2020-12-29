Мужчины устроили массовую драку ночью на Караваевской из-за ДТП

Всех участников задержали.

Ночью у дома №28 по Караваевской улице произошла массовая драка с участием россиян и граждан одного из среднеазиатских государств. В результате одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о драке поступило по номеру "112" около часа ночи 5-го января. Прибывшие на место полицейские задержали и доставили в отделы полиции 8 человек. Трое из них находились в России без регистрации. В отношении их составили административные протоколы. Задержанным от 29 до 36 лет. В отношении всех составят протоколы за мелкое хулиганство.

Полиция установила, что конфликт произошел из-за ДТП.

Позже из НИИ "Скорой помощи" поступило сообщение о госпитализации мужчины после драки в Невском районе. Он получил рану живота и левого бедра.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец обнаружил у себя в квартире труп в крови. Мужчину задержали как подозреваемого.

Видео: Piter.TV