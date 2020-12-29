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Петербуржец обнаружил у себя в квартире труп в крови. Мужчину задержали как подозреваемого
Сегодня, 9:43
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Петербуржец обнаружил у себя в квартире труп в крови. Мужчину задержали как подозреваемого

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Знакомые выпивали вместе.

Мужчина сообщил в полицию о том, что обнаружил в своей квартире на улице Танкиста Хрустицкого труп малознакомого человека. Погибший был в крови. Заявителя задержали в качестве подозреваемого, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о случившемся в доме №84 поступило ночью 5-го января. Прибывшие на место полицейские увидели труп неизвестного мужчины, у него были множественные ранения. На месте происшествия задержали самого хозяина квартиры, который и позвонил в полицию. Со слов подозреваемого, он употреблял вместе с убитым спиртные напитки. Через некоторое время тот вышел на улицу и вернулся в крови.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее у подозреваемого были судимости.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина скончался после попытки скрыться от полиции на проспекте Просвещения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: задержание, труп, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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