Мужчина скончался после попытки скрыться от полиции на проспекте Просвещения

Петербуржец сам же позвонил по номеру "112".

Мужчина пытался перебраться на балкон соседней квартиры, чтобы сбежать от полицейских, но сорвался и упал вниз на проспекте Просвещения. Также в квартире обнаружили женщину с ножевыми ранениями, ее не удалось спасти. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Ночью 5-го января мужчина позвонил по телефону экстренных служб. По его словам, на его квартиру в доме №33/1 напали "черные" риэлторы. В связи с этим он грозился выброситься из окна и забрать с собой еще двух женщин.

Полицейские прибыли на место. Было установлено, что в квартире живут мужчина с женой и ребенком. Из помещения слышался шум и угрозы от неизвестного. В связи с этим вызвали МЧС, для того, чтобы спасатели вскрыли дверь.

В квартире обнаружили женщину с ножевыми ранениями. 46-летний заявитель сразу же попытался скрыться, но упал с 7 этажа. Мужчина скончался на месте происшествия. Его однофамилица, возможно, жена, умерла во время оказания ей медицинской помощи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржца, который выбросил девушку с балкона пятого этажа, арестовали на два месяца.

Фото: Piter.TV