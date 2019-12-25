  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржца, который выбросил девушку с балкона пятого этажа, арестовали на два месяца
Сегодня, 16:34
75
nadezhda_sib

Петербуржца, который выбросил девушку с балкона пятого этажа, арестовали на два месяца

0 0

Он не признал свою вину.

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Андрею Титову, который выбросил с пятого этажа 27-летнюю девушку. Это произошло днем 19-го декабря на Ленской улице.

По мнению следствия, мужчина вытолкнул петербурженку через балкон квартиры намеренно. Это произошло в ходе ссоры. По информации ГУ МВД по Петербургу и области, они распивали спиртные напитки. 

Девушка получила множественные телесные повреждения. Она осталась жива, но находится в тяжелом состоянии.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Титов не признает свою вину. Защитник просил не избирать подсудимому меру пресечения, связанную с изоляцией от общества.

Суд постановил заключить мужчину под стражу до 19 февраля 2021-го года. 

Фото: Piter.TV

Теги: балкон, падение из окна, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии