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Полиция задержала жителя Петербурга, скинувшего с пятого этажа девушку
Сегодня, 14:18
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Rybka123

Полиция задержала жителя Петербурга, скинувшего с пятого этажа девушку

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные ршаны Санкт-Петербурга задержали мужчину, который избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку на Ленской улице . Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МВД. 

В ходе проверки было установлено, что причиной происшествия стала ссора, возникшая после совместного распития спиртных напитков. В момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ранее он был неоднократно судим.

Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние медики оценили как тяжелое. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Фото:  Global Look Press / Константин Кокошкин

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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