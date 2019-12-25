Полиция задержала жителя Петербурга, скинувшего с пятого этажа девушку

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные ршаны Санкт-Петербурга задержали мужчину, который избил и выбросил с балкона пятого этажа девушку на Ленской улице . Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В ходе проверки было установлено, что причиной происшествия стала ссора, возникшая после совместного распития спиртных напитков. В момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ранее он был неоднократно судим.

Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние медики оценили как тяжелое. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин