Посетители кафе в Кудрово дрались и кидались бутылками

Сотруднику пришлось вызвать на место полицию.

В ночь с 10 на 11 января в Кудрово завязалась массовая драка. Она произошла в кафе на Пражской улице, сообщил "78.ru".

По данным издания, компания людей в нетрезвом состоянии агрессивно вела себя, у нее завязался конфликт с другими посетителями. Это привело к тому, что неизвестный бросали бутылки, дрались и разбили стекла двери. Сотрудник заведения вызвал полицию, но дебоширы скрылись с места. Задержать удалось лишь одного человека.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сестрорецке при пожаре в квартире погибли четыре взрослые собаки и 17 щенков.

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