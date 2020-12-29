В Сестрорецке при пожаре в квартире погибли четыре взрослые собаки и 17 щенков

Хозяйка квартиры не пострадала.

В минувшее воскресенье, 11 января, стало известно о том, что в Сестрорецке в квартире погибли четыре взрослые собаки и 17 щенков. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Пожар произошел около 20:00 на улице Токарева, в доме 4.

Видимо, пламя распространялось с другой стороны дома, со стороны двора было видно "зарево" и чёрные клубы дыма. очевидцы.

По словам местных жителей, полиция приехала оперативно. Из дома удалось эвакуировать 28 жильцов. Известно, что горела обстановка 20 квадратов, в одной из квартир. В ходе инцидента погибли собаки. Хозяйка не пострадала.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в пожаре на Будапештской улице погиб мужчина.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ/вк