В Сестрорецке при пожаре в квартире погибли четыре взрослые собаки и 17 щенков

В минувшее воскресенье, 11 января, стало известно о том, что в Сестрорецке в квартире погибли четыре взрослые собаки и 17 щенков. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Пожар произошел около 20:00 на улице Токарева, в доме 4.
Видимо, пламя распространялось с другой стороны дома, со стороны двора было видно "зарево" и чёрные клубы дыма.
очевидцы.
По словам местных жителей, полиция приехала оперативно. Из дома удалось эвакуировать 28 жильцов. Известно, что горела обстановка 20 квадратов, в одной из квартир. В ходе инцидента погибли собаки. Хозяйка не пострадала.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы сообщали о том, что в пожаре на Будапештской улице погиб мужчина.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ/вк
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