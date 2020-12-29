В пожаре на Будапештской улице погиб мужчина

Однако многих пострадавших удалось спасти.

В пожаре на Будапештской улице в Петербурге погиб мужчина. Об этом Piter.tv 10 января рассказал источник в правоохранительных органах. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в седьмом часу вечера субботы, 9 января. Локализовать огонь удалось примерно спустя полчаса после вызова спасателей. Спасти удалось пожилую женщину, которая жила вместе с 48-летним мужчиной.

На месте происшествия появились полицейские, которые заметили задымление в подъезде. Правоохранители обнаружили, что в одной из квартир находится трёхлетняя девочка, которой от угарного газа стало плохо.

Полицейскими было принято решение о незамедлительной эвакуации ребенка. Заместитель начальника УМВД России по Фрунзенскому району города Санкт-Петербурга Александр Кузякин и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексей Малкин растянули под окном дома плед, сброшенный родственниками, и поймали малышку. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Вскоре на место происшествия подоспели пожарные, которые спасли остальных жильцов. В настоящее время пожар полностью ликвидирован – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Накануне без жертв обошелся пожар на Васильевском острове. Информация о возгорании частично заброшенной постройки по адресу: Косая линия, 24/25, поступила в 12:12 9 января. Пожар, который охватил 80 кв. метров, начался по причине розлива дизельного топлива.

Фото: Piter.tv