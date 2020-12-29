Пожарные локализовали горение постройки на Косой линии

Открытый огонь ликвидировали в 13:12.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, который произошел в субботу, 9 января, в Василеостровском районе Петербурга. Как сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС, огонь был локализован в 13:07, а открытое горение ликвидировано в 13:12.

Напомним, что информация о возгорании частично заброшенной постройки по адресу: Косая линия, 24/25, поступила в 12:12. Пожар, который охватил 80 кв. метров, начался по причине розлива дизельного топлива.

Сейчас на месте работает 2 ствола ГПС-600, один из них - с подачей компрессионной пены от АЦ "Натиск".

Ранее мы рассказали о том, что на Приморском проспекте произошел пожар в парилке.

Фото: ВКонтакте / spb_today