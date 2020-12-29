На Приморском проспекте произошел пожар в парилке

Парилка находится в одном здании с гостиницей.

Утром 8-го января в парилке в Приморском районе произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №30 по Приморскому проспекту поступило в 08:18. Огонь охватил 6 кв. метров. В 08:52 огонь локализовали.

По информации источника Piter.TV, на территории банного комплекса в момент возгорания находилось около 20 человек. 7 человек эвакуировали из парилки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во время пожара на Генерала Симоняка пострадал 40-летний мужчина.

Фото: Piter.TV