Во время пожара на Генерала Симоняка пострадал 40-летний мужчина

В результате пожара выгорела половина комнаты.

Вечером 7-го января в Кировском районе Петербурга из горящей квартиры эвакуировали мужчину. Он получил ожоги, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №25 по улице Генерала Симоняка поступило в 22:41. Возгорание произошло в 3-х комнатной квартире на втором этаже. Там обгорела обстановка на площади 6 кв.метров, вся площадь комнаты при этом составляет 12 кв. метров.

Пострадавшему мужчину на вид около 40 лет, его госпитализировали. В 22:37 с огнем удалось справиться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на корвете "Гремящий" установили ограждения после падения журналиста.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб