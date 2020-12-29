Их в шутку назвали "журналистоулавливателями".

На корвете "Гремящий" установили ограждения после падения журналиста одного из городских каналов. Видео обновки показали в телеграм-канале "Морячок". Ограждения в шутку получили название "журналистоулавливателей".

Мужчина случайно упал за борт корвета "Гремящий" прямо во время съемки. На судне 29 декабря проходила торжественная церемония поднятия Андреевского флага. Петербуржца быстро вытащили из воды. Во время падения оператор успел оттолкнуть камеру. Техника так и осталась лежать на борту.

Корвет "Гремящий" приняли в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага состоялась в Петербурге на "Северной верфи". Главнокомандующий ВМФ РФ назвал данное событие "знаменательным". Боевой корабль будет передан на вооружение Тихоокеанскому флоту.

Видео: Telegram / Морячок