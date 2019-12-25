На Северной верфи оператор одного из каналов Петербурга упал в воду

Сейчас с оператором уже все в порядке.

В понедельник, 29 декабря, на Северной верфи интернет-телевидения "Город +" упал в ледяную воду. Сообщается, что мужчину достали из воды.

Мужчина случайно упал за борт корвета "Гремящий" прямо во время съемки. Напомним, что сегодня на судне проходила торжественная церемония поднятия Андреевского флага. Петербуржца быстро вытащили из воды. Уточняется, что во время падения оператор успел оттолкнуть камеру. Техника так и осталась одиноко лежать на борту.

К кораблю приехала машина реанимации.

Ранее мы сообщали о том, что средняя годовая температура в Петербурге в 2020-м побила исторический рекорд.

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