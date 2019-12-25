Средняя годовая температура в Петербурге в 2020-м побила исторический рекорд

Других рекордов ― по количеству осадков или солнечных дней ― зафиксировано не было.

Средняя годовая температура в Петербурге в 2020-м году составила +8,3 градуса. Это самый высокий показатель за более чем 200 лет наблюдений. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад", передал корреспондент Piter.TV.

Прошлый рекорд был поставлен в 2015-м году, тогда показатель составил +7,7 градусов. По словам Колесова, в начале года зимы не было вообще. В январе и феврале 2020-го года температура воздуха была преимущественно "плюсовой". В среднем было +1,3 градуса. Снега не было, также практически не образовывался лед.

Весной и летом аномалий не наблюдалось, а вот сентябрь-октябрь был достаточно теплый, как и декабрь сейчас.

В первый зимний месяц солнце в Петербурге светило всего 13 часов. Всю вторую половину декабря горожане проводят при облачном небе. В целом в году ― 1635,8 часов. Показатель является средним, синоптик опроверг мнение о том, что 2020-й был более солнечным, чем обычно.

Количество осадков было достаточно невысоким ― 654,9 мм. В некоторые года в 2010-х их выпадало более 800 мм.

Александр Колесов рассказал о погоде в начале нового года.

Фото: Piter.TV