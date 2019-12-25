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Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в начале нового года
Сегодня, 12:02
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Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в начале нового года

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В городе будет на несколько градусов выше нуля.

Петербуржцы будут встречать Новый год при температуре на грани нуля градусов. Похолодание придет только после 3-го января. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад", передал корреспондент Piter.TV.

На данный момент Петербург находится на границе циклона и антициклона, один из них несет холод, другой ― тепло, поэтому теплая и холодная температура воздуха сменяют друг друга. Из-за потепления в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега. Другая ситуация наблюдается в Ленинградской области. На севере и востоке будет похолоднее, там может пройти снег. 

В период с 3 до 10 января в Северной столице, если в город не придет антициклон, будет -3...-8 градусов. 

Фото: Piter.TV. График: данные Гидромецентра

Теги: новый год, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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