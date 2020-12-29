На Косой линии загорелось дизтопливо

Огонь охватил складскую постройку.

В субботу, 9 января, в Василеостровском районе Петербурга произошло возгорание дизельного топлива. В результате пожар охватил в частично заброшенное складское помещение по адресу: Косая линия, 24/25. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о ЧП поступила на дежурный пульт 12:12. Площадь здания составляет 30 на 120 метров. Сотрудники МЧС тушат очаг возгорания в 80 кв. метров тушат по № 1-Бис.

Отметим, что дизельное топливо было разлито во время переливания для заправки модульной котельной.

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Фото: ВКонтакте / spb_today