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На Косой линии загорелось дизтопливо
Сегодня, 12:45
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lizapoluda

На Косой линии загорелось дизтопливо

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Огонь охватил складскую постройку.

В субботу, 9 января, в Василеостровском районе Петербурга произошло возгорание дизельного топлива. В результате пожар  охватил в частично заброшенное складское помещение по адресу: Косая линия, 24/25. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о ЧП поступила на дежурный пульт 12:12. Площадь здания составляет 30 на 120 метров. Сотрудники МЧС тушат очаг возгорания в 80 кв. метров тушат по № 1-Бис.

Отметим, что дизельное топливо было разлито во время переливания для заправки модульной котельной. 

Ранее мы рассказали о том, что из сгоревшей квартиры в Кальтино смогли спасти одного человека.

Фото: ВКонтакте / spb_today

 

Теги: василеостровский район, дизельное топливо, пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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