На Косой линии загорелось дизтопливо

В субботу, 9 января, в Василеостровском районе Петербурга произошло возгорание дизельного топлива. В результате пожар охватил в частично заброшенное складское помещение по адресу: Косая линия, 24/25. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Информация о ЧП поступила на дежурный пульт 12:12. Площадь здания составляет 30 на 120 метров. Сотрудники МЧС тушат очаг возгорания в 80 кв. метров тушат по № 1-Бис.
Отметим, что дизельное топливо было разлито во время переливания для заправки модульной котельной.
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Фото: ВКонтакте / spb_today
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