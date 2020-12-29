Из сгоревшей квартиры в Кальтино смогли спасти одного человека

Пожар удалось ликвидировать за полчаса.

Вечером пятницы, 8 января, во Всеволожском районе Ленобласти произошёл пожар. Пламя охватило квартиру в одном из домов деревни Кальтино: из горящего помещения смогли спасти человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Известно, что сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт в 20:55. Огонь распространился на площадь 5 квадратных метров. Пожар удалось локализовать благодаря работе 12 сотрудников МЧС, которые использовали 3 единицы спецтехники.

На устранение возгорания специалистам потребовалось 30 минут.

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Фото: Piter.TV