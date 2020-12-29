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Видео: в Токсово загорелся частный дом

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Информация о пострадавших уточняется.

Днем 8-го января во Всеволожском районе Ленобласти загорелся частный дом. Огонь охватил кровлю и второй этаж. Очевидцы засняли происходящее на видео.

Пожар произошел в Токсово. По информации свидетелей, он находится в районе курорта "Северный склон". Причина пожара пока не известна. На место вызвали спасателей, они уже борются с огнем. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после пожара в доме в Парголово обнаружили тела трех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: коттедж, пожар, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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