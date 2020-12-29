Видео: в Токсово загорелся частный дом

Информация о пострадавших уточняется.

Днем 8-го января во Всеволожском районе Ленобласти загорелся частный дом. Огонь охватил кровлю и второй этаж. Очевидцы засняли происходящее на видео.

Пожар произошел в Токсово. По информации свидетелей, он находится в районе курорта "Северный склон". Причина пожара пока не известна. На место вызвали спасателей, они уже борются с огнем.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после пожара в доме в Парголово обнаружили тела трех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург