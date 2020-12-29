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После гибели трех людей в пожаре в Парголово возбудили уголовное дело
Сегодня, 11:31
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nadezhda_sib

После гибели трех людей в пожаре в Парголово возбудили уголовное дело

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Установлена предварительная причина возгорания.

Следственными органами СК России по Петербургу возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после пожара в Парголово. В сгоревшем доме обнаружили тела троих людей. 

Из материалов уголовного дела следует, что погибшими оказались двое мужчин и женщина. Их личности не установлены. Пожар произошел в ночь на 6 января в частном доме на Байкальской улице.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: обращение с огнем, пожар, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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