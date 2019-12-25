Париж не исключает помощи ЧВК в украинском конфликте.

Париж продолжает искать варианты прямого участия в украинском региональном конфликте. Соответствующее заявление сделали представители пресс-бюро Службы внешней разведки России. Специалисты из надзорного ведомства узнали о том, что французские частные военные компании в случае непосредственного участия в боевых действиях на украинской территории станут первоочередной законной целью для Вооружённых сил России. В частности, на планы Елисейского дворца указывается в правительственном декрете. Документ разрешает задействовать силы местных ЧВК для оказания помощи третьему государству, которое остается в состоянии "вооруженного столкновения".

Присутствие на Украине французских ЧВК, скромно названных в упомянутом декрете "референс-операторами" министерства вооруженных сил, будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях. пресс-бюро СВР РФ

Песков: сообщения СВР РФ никогда не бывают голословными.

Фото: pxhere.com