Париж продолжает искать варианты прямого участия в украинском региональном конфликте. Соответствующее заявление сделали представители пресс-бюро Службы внешней разведки России. Специалисты из надзорного ведомства узнали о том, что французские частные военные компании в случае непосредственного участия в боевых действиях на украинской территории станут первоочередной законной целью для Вооружённых сил России. В частности, на планы Елисейского дворца указывается в правительственном декрете. Документ разрешает задействовать силы местных ЧВК для оказания помощи третьему государству, которое остается в состоянии "вооруженного столкновения".
Присутствие на Украине французских ЧВК, скромно названных в упомянутом декрете "референс-операторами" министерства вооруженных сил, будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях.
пресс-бюро СВР РФ
Песков: сообщения СВР РФ никогда не бывают голословными.
