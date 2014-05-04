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ТЮЗ им. Брянцева представил спектакль «Медведь» на XIII Международном театральном фестивале в Алжире

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В ноябре спектакль отправится на гастроли по России в рамках фестиваля "Музыкальное сердце театра", который пройдет в Самаре и Тольятти.

Театр юного зрителя имени А.А. Брянцева представил спектакль "Медведь" на XIII Международном театральном фестивале в Беджайе, единственном международном театральном мероприятии в Алжире. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Театр стал первым представителем из Санкт-Петербурга и единственным участником из России на этом фестивале. "Медведь" уже дважды представлялся на международных фестивалях в Тунисе и участвовал в фестивале "Театральный Кустендорф" в Сербии.

В ноябре спектакль отправится на гастроли по России в рамках фестиваля "Музыкальное сердце театра", который пройдет в Самаре и Тольятти. Следующее выступление на родной сцене в Петербурге запланировано на 6 ноября.

Фото и видео: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: санкт-петербург, тюз брянцева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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