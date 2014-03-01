В БДТ имени Товстоногова представили проект Константина Хабенского и Александра Цыпкина
Сегодня, 12:53
В БДТ имени Товстоногова представили проект Константина Хабенского и Александра Цыпкина

Речь идет об 11 новеллах, которые объединены общим финалом.

В БДТ имени Товстоногова с гастролями выступил МХТ имени Чехова. В Северную столицу привезли премьеры последних сезонов и легендарные спектакли. Накануне показали проект Константина Хабенского и Александра Цыпкина под названием "Жил был дом". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 13 апреля. 

Речь идет об 11 новеллах, которые объединены общим финалом. 

Это спектакль для зрителей, которые смотрят за людьми, которые не знают, что у них может все кончиться через два часа. С этой точки зрения любая ссора, любые выяснения отношений звучат совершенно иначе. И они проецируют это на себя. 

Александр Цыпкин, драматург 

Помимо этого, ожидается постановка "Жизель Ботаническая" по пьесе Эдуарда Кочергина. В Александринском театре представят спектакли "Кабала святош", "Старший сын", "Восемь разгневанных женщин", "Винни-Пуховские чтения" и "Осень". 

Ранее мы рассказывали о том, что Государственная академическая капелла Петербурга начала подготовку к новому сезону. 

Фото: pxhere 

Теги: бдт имени товстоногова, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

