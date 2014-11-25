Петербургская капелла готовится к новому сезону
Вчера, 8:59
337
Петербургская капелла готовится к новому сезону

Государственная академическая капелла Петербурга начала подготовку к новому сезону: публику ожидают 12 тематических абонементов с подборками симфонической и хоровой музыки, органные вечера и джазовые концерты, передает 10 апреля телеканал "Санкт-Петербург"

Особое внимание уделили программам для детей и молодежи. Помимо этого, среди абонементов есть и необычные – к примеру, абонемент "Этносфера", охватывающий национальную музыку из разных частей мира. 

Благодаря поддержке губернатора города Александра Беглова за последнее время был произведен ряд важных ремонтных работ: преображаются фасад капеллы, внутреннее убранство. 

Федор Болтин, глава комитета по культуре 

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга 

