Петербургская капелла готовится к новому сезону

Государственная академическая капелла Петербурга начала подготовку к новому сезону: публику ожидают 12 тематических абонементов с подборками симфонической и хоровой музыки, органные вечера и джазовые концерты, передает 10 апреля телеканал "Санкт-Петербург".

Особое внимание уделили программам для детей и молодежи. Помимо этого, среди абонементов есть и необычные – к примеру, абонемент "Этносфера", охватывающий национальную музыку из разных частей мира.

Благодаря поддержке губернатора города Александра Беглова за последнее время был произведен ряд важных ремонтных работ: преображаются фасад капеллы, внутреннее убранство. Федор Болтин, глава комитета по культуре

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга