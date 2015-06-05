В Петербурге впервые проходит Международный детский фестиваль культур БРИКС. Мероприятие объединило пять городских школ, где в 2025 году создали дипломатические клубы. Зрителями также стали представители консульств Китая, Индии и Белоруссии, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 17 апреля.

Дружба начинается с детства. И когда наши дети становятся друзьями детей из Индии, Белоруссии, Китая, Индонезии, всех стран БРИКС, вы понимаете, что благодаря этой дружбе мы всегда сохраним мир на земле. Ирина Архипова, президент альянса послов культуры БРИКС

Кроме того, в 653-й школе открыли выставку рисунков: это работы победителей и призеров фестиваля "Держава Рерихов", в котором поучаствовали ребята из стран БРИКС.

