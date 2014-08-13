Петербург готов принять до 1 млн туристов в майские праздники

В преддверии майских праздников Петербург ожидает приток до 1 миллиона туристов. Эту информацию озвучил председатель городского Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич на пресс-конференции в "Интерфаксе". Он также напомнил, что во время весенних школьных каникул город посетило около 250 тысяч путешественников.

Евгений Панкевич подчеркнул устойчивый интерес туристов из Китая к Северной столице. В ближайшее время планируется внедрение нового стандарта приема китайских гостей "Welcome China". В 2027-2028 годах планируется запустить официальные информационные каналы в популярной китайской социальной сети WeChat.

Дополнительно Комитет намерен провести серию презентаций туристических возможностей Петербурга в трех городах Китая, что должно привлечь еще большее число китайских туристов.

Фото: Piter.TV