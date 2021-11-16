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Второй фестиваль спектаклей для незрячих стартует в Петербурге 11 сентября
Сегодня, 17:40
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Второй фестиваль спектаклей для незрячих стартует в Петербурге 11 сентября

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Кроме того, планируется первая в России зрительская конференция любителей театра с нарушениями зрения.

В Петербурге 11 сентября стартует Второй фестиваль спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В мероприятии, которое начнется в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина, поучаствуют 16 театров. Первым спектаклем станет "Ревизор". 

Выступив организатором такого фестиваля, мы не только следуем современным тенденциям, но и продолжаем гуманистические традиции, заложенные основателем нашего театра – Аркадием Райкиным.

Юлия Пости, директор Театра Эстрады им. Аркадия Райкина

Далее гости смогут переместиться в Молодежный театр на Фонтанке, Театр им. Ленсовета, театр "На Литейном", Добрый театр, театр "Особняк" и "Упсала Цирк".

Помимо спектаклей, планируется первая в России зрительская конференция любителей театра с нарушениями зрения.

Отметим, что вход на мероприятие для людей с инвалидностью по слуху и зрению и сопровождающих незрячих зрителей бесплатный.

Ранее мы рассказывали о том, что Мариинский театр построит терминал для хранения декораций в Шушарах.

Фото: Pxhere

Теги: незрячие люди, спектакли в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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