Второй фестиваль спектаклей для незрячих стартует в Петербурге 11 сентября

В Петербурге 11 сентября стартует Второй фестиваль спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык. Об этом пишет "Петербургский дневник".
В мероприятии, которое начнется в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина, поучаствуют 16 театров. Первым спектаклем станет "Ревизор".
Выступив организатором такого фестиваля, мы не только следуем современным тенденциям, но и продолжаем гуманистические традиции, заложенные основателем нашего театра – Аркадием Райкиным.
Юлия Пости, директор Театра Эстрады им. Аркадия Райкина
Далее гости смогут переместиться в Молодежный театр на Фонтанке, Театр им. Ленсовета, театр "На Литейном", Добрый театр, театр "Особняк" и "Упсала Цирк".
Помимо спектаклей, планируется первая в России зрительская конференция любителей театра с нарушениями зрения.
Отметим, что вход на мероприятие для людей с инвалидностью по слуху и зрению и сопровождающих незрячих зрителей бесплатный.
Ранее мы рассказывали о том, что Мариинский театр построит терминал для хранения декораций в Шушарах.
Фото: Pxhere
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