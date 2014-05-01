"Город должен быть говорящим": незрячие петербуржцы рассказали про неудобства в транспорте и общественных местах

Горожанам не хватает говорящих светофоров и автобусов, сигнальных дорожек в метро и правильного отношения к собакам-проводникам.

В минувшую субботу, 13 ноября, мир отмечал Международный день слепых. По данным Всемирной организации здравоохранения, к февралю 2021 года на планете насчитали порядка 2,2 млрд человек, страдающими нарушением зрения. Более 40 млн из них – тотально слепые. Уменьшим эти цифры до границ России: в стране живут от 1,8 до 4,9 миллиона инвалидов по зрению, среди которых около 780 тысяч – незрячие. Многие из них ежедневно сталкиваются с неудобствами на улице, в транспорте и общественных местах или вовсе не имеют возможности попасть куда-либо. Как обстоят дела с доступной средой для слепых в Петербурге? Piter.TV поговорил с двумя незрячими петербуржцами и расспросил их о том, как изменился город в вопросах удобств для слепых, в каких сферах ему еще предстоит расти и чьи примеры он мог бы перенять.

Алле Пелешевой, председателю общественного совета по работе с владельцами собак-проводников при региональной организации правления Всероссийского общества слепых, в городе не хватает звука. По словам петербурженки, на многих светофорах приборы программы "Говорящий город" отсутствуют или просто не работают, хотя говорящими светофорами ей хотелось бы оборудовать все улицы, не считая тех, где нет интенсивного движения. Сама Алла уже оставляла жалобу на неудобный "молчаливый" перекресток улиц Репищева и Вербной, но говорящий светофор там пока не оборудовали. Направляющих звуковых подсказок Пелешевой не хватает также на остановках, в магазинах, у метро.

Я бы предпочла оборудование звуком всех общественных мест, а не условное приложение в телефоне. У 70% незрячих сейчас смартфоны с приложениями, но есть ведь и люди, которые не могут позволить себе хороший смартфон, который бы все озвучивал, или они пенсионеры и не дружат с техникой. В идеале нужно и так, и так. Может, стоит обратиться в местные организации ВОС (Всероссийского общества слепых), чтобы составили списки мест, где больше всего бывают незрячие. Например, метро можно узнать по запаху, но как бы было хорошо, если бы еще и звуковой сигнал был специально для метро, как по радио. В ТЦ не хватает звуков, которые бы указывали на вход, дверь, расположение магазинов. Раз в пять минут бы сообщали "Вход в магазин "АШАН"" или у входных дверей говорили "Магазин "Спортмастер" на втором этаже". Это было удобно и зрячим людям в том числе! Над этим надо работать. Мы, конечно, сейчас не чувствуем себя ущербными, благодаря технологиям, но им есть куда расти. Алла Пелешева

По словам петербурженки, городу не хватает технологий для автобусных остановок. В Казани, рассказала Пелешева, при приближении автобуса в остановочном павильоне раздается объявление "Приехал маршрут номер N". А в Башкирии на тех же остановках в оживленных локациях транслируется социальная реклама, призывающая помочь слепому прохожему с собакой-проводником. Реклама сопровождается инструкцией к действиям.

Большими проблемами, по мнению Пелешевой, сейчас остаются неогороженные открытые люки и странное отношение к собакам-проводникам. Вопреки федеральному закону №181, слепого человека с собакой пускают не всюду: например, в Мариинский театр. В учреждении считают, что собака может помешать случайному зрителю-аллергику, поэтому незрячему театралу приходится нанимать сопровождающего человека и тратиться на второй билет, хотя он способен передвигаться с собакой. С похожей дискриминацией, рассказала Пелешева, сталкивались ее слепые знакомые в такси: за собаку-проводника в салоне требуют доплату.

Удобствами, которыми все увереннее обзаводится город, петербурженка считает "пупырчатые" плитки на асфальте и ступеньки, появление аудиогидов в музеях, службу сопровождения в метро. Таблички же со шрифтом Брайля у дверей организаций и заведений Пелешева называет тратой денег – табличка с информацией зачастую оказывается бесполезной.

По Брайлю у нас читают единицы – школу закончат, в лучшем случае, и переходят на компьютеры. Вот я, например, пришла в Жилконтору, я наклонилась, потрогала табличку пальцами – это на первом этаже, это на втором. Но табличка осталась внизу, а куда пошла я? Деньги зря выкидывают, как и в музее – экспонаты там подписаны по Брайлю. Аудиогиды сейчас везде нужно. У нас есть телефонные и компьютерные программы с речевым выходом – незрячим требуется именно это. Говорящий город должен быть, говорящая страна. Алла Пелешева

Солидарен с петербурженкой Максим Спиридонов, блогер и гид проекта "Мир на ощупь" – мужчина относится к брайлевским табличкам с огромным скепсисом. По словам петербуржца, незрячие не привыкли к тому, что у двери может висеть табличка, а щупать грязную стену в ее поисках им не хочется. Кроме того, таблички чаще всего вешают на входе в государственные учреждения: там, отметил Спиридонов, всего одна дверь, поэтому необходимость таблички оказывается под вопросом.

Тем не менее, таблички, а также сигнальные дорожки в метро и сигнальные линии в парадных новостроек блогер считает положительными звоночками в развитии города. Правда, проблем для незрячих в Петербурге все еще много.

Ужасно неудобны загроможденные тротуары с рекламными щитами, столбами, дорожными знаками где-нибудь посередине. Трость легко проходит под этими щитами и не уберегает нас от столкновений. Вот это самая главная проблема, нужно убрать все что можно и прикрепить к домам все что можно. Второй вопрос – к метрополитену. Сейчас в верхних вестибюлях есть сигнальные линии, предупреждающие о лестницах, но не хватает такой желтой тактильной дорожки под рамками металлоискателями и на платформах, особенно на полностью открытых станциях. Там нет ни колонн, ни дорожек – никаких ориентиров. Риск свалиться с лестницы меньше, чем с платформы. А дорожка бы безопасно вела меня от вагона до эскалатора. Такое есть в Казани: слепой со входа сразу попадает на такую дорожку и расслабляется. У нас, конечно, есть служба сопровождения, но это нужно заказывать заранее и точно знать, во сколько ты окажешься на конкретной станции. Зачем она мне, если я хорошо знаю метро и если служба больше нужна колясочникам? Максим Спиридонов

Еще одним неудобством горожанин считает говорящие светофоры, которые замолкают после 10 часов вечера. Сам петербуржец предложил решить проблему созданием антивандальной кнопки на светофорном столбе, которая бы "по заказу" включала звук для безопасного перехода. Также Спиридонов был неприятно удивлен отсутствием говорящих светофорах в новых районах: даже у оживленного метро "Парнас", по его словам, поставили обычные светофоры.

С этими проблемами мы жили и в принципе приспособились к ним, но самое ужасное – это новый транспорт, который открывается по кнопке. Современные троллейбусы подъезжают, но не открывают двери – приходится самому щупать эти грязные двери, искать кнопку, заглядывать в транспорт, узнавать номер маршрута и только потом ехать или оставаться ждать свой. Водитель не всегда может заметить незрячего на остановке. Неплохо было бы сделать пищащую кнопку на корпусе – мы ориентировались бы хотя бы на звук. Еще одна неудобная вещь, которую можно легко решить, это озвучка маршрута. Было бы удобно, чтобы транспорт объявлял сам себя. Повесить одну колонку на внешнюю часть корпуса, из которой бы звучало объявление вроде: "Маршрут такой-то, следует так-то". Максим Спиридонов

Блогер подмечает, что множество слепых ежедневно травмируется – сам мужчина регулярно ударяется о столбы и прочие препятствия. Поэтому Спиридонов считает нужным создание открытого сервиса для незрячих, в котором они могли бы оставлять жалобы с фотографиями и адресами – наподобие "Нашего Санкт-Петербурга". И гарантированно получать уведомление о том, взяли ли его проблему в работу или отказались ее решать по какой-либо причине.

Фото: pexels