В Петербурге охранник выгнал из магазина незрячего мужчину из-за собаки-поводыря

Этим делом заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Петербурга заинтересовалась инцидентом, который произошел в магазине одного из торговых центров в Красногвардейском районе города.

Как стало известно надзорному ведомству, охранник ТЦ выгнал из магазина незрячего мужчину, который пришел с собакой-поводырем. Инвалиду по зрению было сделано замечание, что он не может находиться в магазине с животным. При этом незрячие люди имеют законное право посещать общественные места в сопровождении специально обученных собак.

Прокуратура проверила соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов и внесла представление генеральному директору охранного предприятия "РЕГИОН", которое обслуживает магазин. В настоящий момент оно находится на рассмотрении.

Ранее мы писали, что кот Ахилл философски относится к возможному переносу Евро-2020.

Фото: pixabay.com