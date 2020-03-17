Кот Ахилл философски относится к возможному переносу Евро-2020

Главная миссия Ахилла – благотворительная, он продолжает ее выполнять.

В котокафе "Республика кошек" заявили, что предприняли все необходимые меры для защиты животных и посетителей от коронавируса. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала пресс-секретарь заведения Ольга Титович.

Она отметила, что в котокафе действует обязательная обработка рук, для обеззараживания помещения используется специальная лампа. Кроме того, проводится тщательная уборка заведения, со всеми сотрудниками проведен дополнительный инструктаж. В связи с пандемией коронавируса было принято решение перенести ряд мероприятий, запланированных на март и апрель.

Также Титович рассказала о жизни одного из самых популярных республиканцев, оракуле Евро-2020 коте Ахилле. Как и полагается котам, Ахилл относится к сложившейся ситуации философски. Титович заявила, что он будет не слишком переживать, если чемпионат перенесут из-за коронавируса. Она напомнила, что главная миссия Ахилла – благотворительная.

"Он ее продолжает выполнять, публикую фотографии в Instagram и поддерживая бездомных животных", - заключила Ольга Титович.

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Фото: Instagram / achillcat